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Активные болельщики «Луки-Энергии» назвали лучшего игрока команды в прошедшем году

Активные болельщики великолукского футбольного клуба «Луки-Энергия» назвали лучшего игрока команды в 2024 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе клуба.

Активные болельщики «Луки-Энергии» назвали лучшего игрока команды в прошедшем году. Фото: пресс-служба «Луки-Энергии»

Самые активные фанаты определяли лучшего футболиста по итогам сезона в форме дискуссии и приняли единогласное решение. Лучшим игроком великолукского коллектива, по их мнению, стал 31-летний псковский защитник Игорь Курбанов.

Курбанов в прошлом сезоне сыграл в 23 матчах, проведя на поле 1975 минут. 22 сентября в выездном матче с «Зенитом-2» он получил травму и выбыл до конца года. 2 января представитель активных болельщиков Сергей Антипов поздравил Игоря Курбанова и вручил ему приз зрительских симпатий.

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