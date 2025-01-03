Систему оснежения вновь запустили на горнолыжных склонах в Псковской области

10:53, 03 января 2025, ПАИ

Систему оснежения вновь запустили на горнолыжных склонах парка активного отдыха «Мальская долина» в Печорском округе Псковской области. Об этом сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

Систему запустили в связи с приходом морозов. Сейчас в парке работают только учебный склон, прокат оборудования и кафе. Время работы ежедневно с 10:00 до 21:00.

Открытие остальных склонов будет проанонсировано в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

Впервые с приходом холодов снежные пушки в горнолыжном комплексе в Псковской области запустили 23 ноября.