Систему оснежения вновь запустили на горнолыжных склонах в Псковской области
Систему оснежения вновь запустили на горнолыжных склонах парка активного отдыха «Мальская долина» в Печорском округе Псковской области. Об этом сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».
Систему запустили в связи с приходом морозов. Сейчас в парке работают только учебный склон, прокат оборудования и кафе. Время работы ежедневно с 10:00 до 21:00.
Открытие остальных склонов будет проанонсировано в группе парка в соцсети «ВКонтакте».
Впервые с приходом холодов снежные пушки в горнолыжном комплексе в Псковской области запустили 23 ноября.
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