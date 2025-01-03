Международный турнир по волейболу стартует в Пскове 5 января

11:13, 03 января 2025, ПАИ

Международный турнир по волейболу «Рождественские встречи» состоится в зале псковской спортшколы «Барс» с 5 по 7 января. Об этом ПАИ сообщил комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

В соревнованиях встретятся девушки 2009-2010 и 2013-2014 годов рождения из Пскова и Псковской области, городов и регионов России, а также гости из Белоруссии.

Первые игры соревнований стартуют 5 января в 10:00.

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