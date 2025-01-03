Профессор РАН посчитал вероятность крупного выигрыша в лотерее

12:46, 03 января 2025, ПАИ

Вероятность крупного выигрыша в лотерее посчитал профессор Российской академии наук и Сколтеха, директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец, сообщают «РИА Новости».

По подсчётам эксперта, вероятность крупного выигрыша в лотерее составляет менее 0,2 процента. Человек, участвующий в лотерее, уйдёт в минус с вероятностью 98 процентов, а при своих можно остаться лишь в 1,8 процентах случаев.

Учёный-математик порекомендовал потрать деньги на что-то более полезное, например, на подарки родным и близким.

1 января прошёл традиционный розыгрыш «Русского лото». В итоге в России появился четвёртый лотерейный миллиардер из Сахалинской области.