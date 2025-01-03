Музей «Поезд Победы» можно будет посетить в Великих Луках 6 и 7 января

13:29, 03 января 2025, ПАИ

Передвижную экспозицию «Поезд Победы» можно будет посетить в Великих Луках 6 и 7 января, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

После Великих Луках поезд направится в Дно, где передвижную экспозицию можно будет посетить 8 января. В Пскове музей будет в середине января, а именно 14 и 15 числа. Выставка будет располагаться на железнодорожных вокзалах.

«Поезд Победы» – это интерактивная выставка, которая позволяет погрузиться в события Великой Отечественной войны. Она состоит из десяти тематических вагонов, каждый из которых посвящён определённому периоду войны. Рекомендуемый возраст посетителей – 12 лет и старше. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого по одному билету.

С момента открытия выставки «Поезд Победы» в октябре 2020 года её посетило более миллиона человек из России и Белоруссии. В прошлый раз «Поезд Победы» совершил в Псковской области остановки в Порхове, Дно и Пскове. Передвижной музей посетило 12 тысяч жителей региона.

Чтобы посетить выставку, необходимо зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф. Регистрация открывается примерно за сутки до прибытия поезда и быстро заканчивается из-за большого количества желающих. Зарегистрированный билет будет отправлен на электронную почту.