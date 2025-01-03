Псковские легкоатлеты братья Шабановы значительно снизят соревновательную активность

13:48, 03 января 2025, ПАИ

Псковские легкоатлеты Константин и Филипп Шабановы значительно снизят соревновательную активность. Подробностями соревновательного календаря спортсменов поделился с корреспондентом ПАИ тренер и отец спортсменов Георгий Шабанов.

Сейчас оба спортсмена сотрудничают с российским беговым сообществом «Уралхим Run Factory», где проводят тренировки. Поэтому сборов перед стартами у них не было. «Так как у них подготовка проходит уже больше 20 лет, они поддерживают спортивную форму», – отметил тренер спортсменов.

35-летний псковский легкоатлет Константин Шабанов выступит на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге, которые начнутся 7 января. 29 января он планирует выступить на «Оренбургской миле». Затем предстоят состязания «Русская зима» в начале февраля, а также зимний и летний чемпионаты страны.

33-летний пскович Филипп Шабанов, скорее всего, пропустит зимний сезон и будет выступать только летом.

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