Новая достопримечательность высотой 82 метра появится в Санкт-Петербурге

14:56, 03 января 2025, ПАИ

Триумфальный столп в честь победы России в Северной войне появится на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Петербурга.

Памятный знак установят в муниципальном округе Лахта-Ольгино у Лахта-центра. Триумфальный столп высотой 82 метра увековечит победу России в Северной войне 1700-1701 годов.

Проект подготовили архитектор Михаил Мамошин и скульптор Степан Мокроусов-Гульельми. Знак будет представлять из себя бронзовую колонну на гранитном постаменте, увенчанную фигурой Петра I высотой 9,5 метра, которая тоже выполнена из бронзы.