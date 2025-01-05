Новая достопримечательность высотой 82 метра появится в Санкт-Петербурге
Триумфальный столп в честь победы России в Северной войне появится на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Петербурга.
Памятный знак установят в муниципальном округе Лахта-Ольгино у Лахта-центра. Триумфальный столп высотой 82 метра увековечит победу России в Северной войне 1700-1701 годов.
Проект подготовили архитектор Михаил Мамошин и скульптор Степан Мокроусов-Гульельми. Знак будет представлять из себя бронзовую колонну на гранитном постаменте, увенчанную фигурой Петра I высотой 9,5 метра, которая тоже выполнена из бронзы.
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