Концерт «Старые новые песни» проходит в Пскове

18:25, 03 января 2025, ПАИ

Концерт «Старые новые песни» проходит в Псковской областной филармонии сегодня, 3 января. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

На сцене звучат композиции 70-х и 80-х годов XX века и хиты лауреатов фестиваля «Песня года».

В филармонии выступают группы «Лиза Матрёшка», «Красивая», Radioband и «Капитан Смоллетт». Они исполняют произведения таких композиторов, как Игорь Крутой, Юрий Антонов, Давид Тухманов и других.

В программе звучат знакомые мелодии для всех поколений – «Ромашки спрятались», «Увезу тебя я в тундру», «Луч солнца золотого», «Надежда» и многие другие.