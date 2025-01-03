О значимых проектах в дорожной сфере Пскова в 2024 году рассказал Борис Елкин

20:35, 03 января 2025, ПАИ

О значимых проектах в дорожной сфере Пскова в 2024 году рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«В дорожной сфере без преувеличения самым грандиозным объектом 2024 года стал пешеходный мост через реку Пскову. Он соединил туристические маршруты в историческом центре Пскова и по праву стал ещё одной достопримечательностью города», – подчеркнул Борис Елкин.

Он отметил, что в 2024 году стартовали и другие масштабные проекты: капитальный ремонт улицы Германа, Островского переулка и площади аэропорта, дорог в микрорайоне Шабаны, а также ремонт улицы Некрасова с заменой инженерных сетей.

Кроме того, выполнен комплексный ремонт улиц Розы Люксембург, Юбилейной, Ипподромной, Николая Васильева. Досрочно приведены в порядок Крестовское шоссе, проспект Энтузиастов и улица Гремячая. Восстановлено покрытие улиц Вокзальной, Владимирской, Пригородной, станции Берёзки, улиц в районе Корытово, а также пять междворовых проездов. Проведён ремонт картами на 18 участках.

Помимо этого, отремонтированы тротуары на улицах Яна Райниса, Народной, Красноармейской, Вокзальной и частично на Госпитальной. На четырёх автобусных остановках установлены павильоны, на пешеходных переходах – 38 светофоров Т7. Наружное освещение появилось на улицах Снятной, Грибоедова и Боровой, а также на перекрёстках на Гражданской и Шестака.