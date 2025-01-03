Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам объяснили, что следует предпринять в случае кражи банковской карты

Полиция напоминает псковичам о важности соблюдения мер предосторожности в случае утери или кражи банковской карты. Чтобы избежать потери карты, рекомендуется всегда держать её при себе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Одним из вариантов может быть размещение карты в прозрачном чехле для мобильного телефона. Также подойдут кошелёк или портмоне для её хранения. Ещё один способ – приобрести специальный чехол с застёжкой на цепочке.

Если человек заметил пропажу банковской карты и беспокоится о возможной утрате средств, ему следует предпринять следующие шаги:

  • сразу заблокировать карту, позвонив в банк или используя мобильное приложение;
  • если злоумышленники уже успели воспользоваться картой для оплаты товаров или услуг, необходимо обратиться в полицию и подать заявление, подробно описав ситуацию, указав номер карты и сумму, которая была списана;
  • если карту удалось найти самостоятельно или её вернуло третье лицо, для защиты денежных средств рекомендуется заказать перевыпуск карты. Номер счёта останется прежним, но изменятся номер карты, CVV/CVC-код и ПИН-код.

Чтобы защитить свои наличные средства, можно либо снять их, либо перевести на другой счёт. Это можно сделать двумя способами: выполнить онлайн-перевод через мобильное приложение банка или личный кабинет; снять наличные в банкомате, который поддерживает возможность снятия без карты, используя номер телефона. Для этого нужно подтвердить операцию с помощью СМС-кода, отправленного на номер, привязанный к карте, или воспользоваться биометрическими данными.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 января 2025

90-летний юбилей отмечает жительница Красногородского округа
03 января 2025

О значимых проектах в дорожной сфере Пскова в 2024 году рассказал Борис Елкин
03 января 2025

Поезд Деда Мороза прибудет в Псковскую область 4 января
03 января 2025

До -8 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 4 января
03 января 2025

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную литургию в Михайловском соборе
03 января 2025

Музей «Поезд Победы» можно будет посетить в Великих Луках 6 и 7 января
03 января 2025

Профессор РАН посчитал вероятность крупного выигрыша в лотерее
03 января 2025

Девятиклассники пройдут итоговое собеседование по русскому языку 12 февраля

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...