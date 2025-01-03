Псковичам объяснили, что следует предпринять в случае кражи банковской карты

20:45, 03 января 2025, ПАИ

Полиция напоминает псковичам о важности соблюдения мер предосторожности в случае утери или кражи банковской карты. Чтобы избежать потери карты, рекомендуется всегда держать её при себе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Одним из вариантов может быть размещение карты в прозрачном чехле для мобильного телефона. Также подойдут кошелёк или портмоне для её хранения. Ещё один способ – приобрести специальный чехол с застёжкой на цепочке.

Если человек заметил пропажу банковской карты и беспокоится о возможной утрате средств, ему следует предпринять следующие шаги:

сразу заблокировать карту, позвонив в банк или используя мобильное приложение;

если злоумышленники уже успели воспользоваться картой для оплаты товаров или услуг, необходимо обратиться в полицию и подать заявление, подробно описав ситуацию, указав номер карты и сумму, которая была списана;

если карту удалось найти самостоятельно или её вернуло третье лицо, для защиты денежных средств рекомендуется заказать перевыпуск карты. Номер счёта останется прежним, но изменятся номер карты, CVV/CVC-код и ПИН-код.

Чтобы защитить свои наличные средства, можно либо снять их, либо перевести на другой счёт. Это можно сделать двумя способами: выполнить онлайн-перевод через мобильное приложение банка или личный кабинет; снять наличные в банкомате, который поддерживает возможность снятия без карты, используя номер телефона. Для этого нужно подтвердить операцию с помощью СМС-кода, отправленного на номер, привязанный к карте, или воспользоваться биометрическими данными.