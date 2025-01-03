Комитет Госдумы обсудит инициативу о дополнительном отпуске для полицейских-ветеранов

22:36, 03 января 2025, ПАИ

На первом заседании в 2025 году Комитет Госдумы по безопасности рассмотрит в первом чтении законопроект, предлагающий предоставить ветеранам боевых действий, служащим в органах внутренних дел, дополнительный отпуск продолжительностью 15 дней. Об этом сообщил председатель комитета Василий Пискарев в своём Telegram-канале.

«Уже готовим первое заседание Комитета по безопасности и противодействию коррупции в наступившем году. Так, планируем рассмотреть в первом чтении ряд законопроектов», – уточнил Василий Пискарев.

Он также отметил, что на первом заседании в 2025 году Комитет Госдумы по безопасности обсудит законопроект, который позволит использовать не только автомобили, как это уже предусмотрено законом, но и самоходные машины, принадлежащие организациям, а в экстренных ситуациях – и частным лицам, при проведении контртеррористической операции.

Парламентарий уточнил, что предусмотрено возмещение возможного ущерба и что именно такая техника зачастую необходима для предотвращения или устранения последствий терактов.