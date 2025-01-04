Настасьин день наступил по народному календарю
Настасьин день наступил по народному календарю, сообщает calend.ru.
Этот день получил своё название в честь святой Анастасии, известной также как Анастасия Узорешительница. Она жила в Риме в III веке во времена гонений на христиан. Своё прозвище Анастасия приобрела благодаря своим усилиям по облегчению участи узников, осуждённых за свою веру. Позже к ней стали обращаться с молитвами женщины, желающие избавиться от различных уз, включая бремя беременности.
В Настасьин день на Руси беременные женщины занимались вышивкой полотенец, которые служили оберегами во время родов. Девушки также обучались этому искусству, а их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми символами плодородия. Вышивальщиц называли узорницами, а саму вышивку — узорочьем, что перекликалось с именем святой Анастасии.
Кроме того, в этот день готовили постную кашу, которой кормили беременных женщин, чтобы защитить их от возможных недугов. Вся семья в этот день вспоминала своих предков и род. Особое внимание уделялось матерям.
Также в Настасьин день наблюдали за погодой: считалось, что если облака движутся против ветра, то будет снег. В общем, погода в этот день предсказывала климатические условия октября.
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