Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Традиционный новогодний бал прошёл в Приказной палате Псковского кремля

Традиционный новогодний бал прошёл в Приказной палате Псковского кремля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

  • Традиционный новогодний бал прошёл в Приказной палате Псковского кремля
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Традиционный новогодний бал прошёл в Приказной палате Псковского кремля
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Традиционный новогодний бал прошёл в Приказной палате Псковского кремля
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Традиционный новогодний бал прошёл в Приказной палате Псковского кремля
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Традиционный новогодний бал прошёл в Приказной палате Псковского кремля
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Традиционный новогодний бал прошёл в Приказной палате Псковского кремля
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Традиционный новогодний бал прошёл в Приказной палате Псковского кремля
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Традиционный новогодний бал прошёл в Приказной палате Псковского кремля
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Традиционный новогодний бал прошёл в Приказной палате Псковского кремля
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Традиционный новогодний бал прошёл в Приказной палате Псковского кремля
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Традиционный новогодний бал прошёл в Приказной палате Псковского кремля
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Организаторами мероприятия стали Псковский музей-заповедник и Молодёжный центр Пскова.

«Новый год – это время чудес и волшебства. Именно поэтому наш совместный бал в этот раз называется «В некотором царстве, в некотором государстве...». Мы дали возможность участникам выбрать персонажа как из русских сказок, так и из зарубежных. Именно поэтому сегодня на балу можно было встретить и Царевну-Лебедь, и Белоснежку, и Емелю с волшебной щукой, и Мальвину, а также многих других сказочных героев», – рассказала начальник отдела досуга Молодёжного центра Мария Каменская.

Бал собрал свыше 60 участников. Они исполнили вальс «Спящая красавица», «Русский марш», вальс-польку «Золушка», па-де-грас и другие известные танцы. Помимо танцевальной программы, гостей ждали бальные салоны, подготовленные сотрудниками Псковского музея-заповедника.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 января 2025

Жителей Псковской области приглашают подать заявки на Международный фестиваль правильного кино
04 января 2025

Традиционный новогодний бал прошёл в Приказной палате Псковского кремля
03 января 2025

Новогодний бал-маскарад проходит в Пскове
03 января 2025

Концерт «Старые новые песни» проходит в Пскове
02 января 2025

Новая арт-экскурсия Михаила Драгунова пройдёт в «Михайловском»
01 января 2025

Чем гастрономические достопримечательности Печорского округа удивят туристов
01 января 2025

Свой день рождения отмечает сегодня главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников
31 декабря 2024

Нейросетевое кино покажут псковичам на фестивале анимационного кино

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...