Традиционный новогодний бал прошёл в Приказной палате Псковского кремля

10:22, 04 января 2025, ПАИ

Традиционный новогодний бал прошёл в Приказной палате Псковского кремля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника





















Организаторами мероприятия стали Псковский музей-заповедник и Молодёжный центр Пскова.

«Новый год – это время чудес и волшебства. Именно поэтому наш совместный бал в этот раз называется «В некотором царстве, в некотором государстве...». Мы дали возможность участникам выбрать персонажа как из русских сказок, так и из зарубежных. Именно поэтому сегодня на балу можно было встретить и Царевну-Лебедь, и Белоснежку, и Емелю с волшебной щукой, и Мальвину, а также многих других сказочных героев», – рассказала начальник отдела досуга Молодёжного центра Мария Каменская.

Бал собрал свыше 60 участников. Они исполнили вальс «Спящая красавица», «Русский марш», вальс-польку «Золушка», па-де-грас и другие известные танцы. Помимо танцевальной программы, гостей ждали бальные салоны, подготовленные сотрудниками Псковского музея-заповедника.