Вылет самолёта Москва – Псков перенесли на 11:00

10:38, 04 января 2025, ПАИ

Вылет самолета Москва – Псков из аэропорта Внуково задержан. Об этом сообщается на онлайн-табло.

Самолёт должен был вылететь в 8:00, однако вылет перенесли на 11:00.

Отмечается, что завершение посадки на рейс было в 10:35.