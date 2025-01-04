Вылет самолёта Москва – Псков перенесли на 11:00
Вылет самолета Москва – Псков из аэропорта Внуково задержан. Об этом сообщается на онлайн-табло.
Самолёт должен был вылететь в 8:00, однако вылет перенесли на 11:00.
Отмечается, что завершение посадки на рейс было в 10:35.
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