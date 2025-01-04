Жилой дом чуть не сгорел в Невеле

11:48, 04 января 2025, ПАИ

Жилой дом чуть не сгорел в переулке Розы Люксембург в Невеле. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили возгорание.

В результате пожара выгорела изнутри комната. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.