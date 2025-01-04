Жилой дом чуть не сгорел в Невеле
Жилой дом чуть не сгорел в переулке Розы Люксембург в Невеле. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили возгорание.
В результате пожара выгорела изнутри комната. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.
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