До –9 градусов ожидается в Псковской области 5 января
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 5 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Местами будет небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от –9 до –4 градусов, днём – от –6 до –1 градуса.
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