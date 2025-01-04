До –9 градусов ожидается в Псковской области 5 января

12:58, 04 января 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 5 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Местами будет небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от –9 до –4 градусов, днём – от –6 до –1 градуса.