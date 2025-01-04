Старейшая жительница планеты умерла в Японии в 116 лет

13:28, 04 января 2025, ПАИ

Женщина, которая была признана самой старой жительницей Земли, умерла. Её звали Томико Итоока. Ей было 116 лет, она жила в Японии. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

Японка получила статус самого пожилого человека в мире в сентябре 2024 года. Именно тогда в 117 лет умерла Мария Браньяс Морера.

Томико Итоока родилась в Осаке 23 мая 1908 года. В последнее время она жила в доме престарелых.

У неё было четверо детей. Её муж умер в 1979 году: вместе они прожили 51 год. Отмечается, что даже в преклонном возрасте женщина вела активный образ жизни.