Старейшая жительница планеты умерла в Японии в 116 лет
Женщина, которая была признана самой старой жительницей Земли, умерла. Её звали Томико Итоока. Ей было 116 лет, она жила в Японии. Об этом сообщает японское агентство Kyodo.
Японка получила статус самого пожилого человека в мире в сентябре 2024 года. Именно тогда в 117 лет умерла Мария Браньяс Морера.
Томико Итоока родилась в Осаке 23 мая 1908 года. В последнее время она жила в доме престарелых.
У неё было четверо детей. Её муж умер в 1979 году: вместе они прожили 51 год. Отмечается, что даже в преклонном возрасте женщина вела активный образ жизни.
Поисковый отряд, спасший девочку полицейский и помогающие участникам СВО активисты: какие лидеры сейчас в номинации «Поступок» премии «Народное признание»
Жителей Псковской области приглашают подать заявки на Международный фестиваль правильного кино
Михаил Ведерников – о сбитом в Псковской области беспилотнике: Разрушений и пострадавших нет