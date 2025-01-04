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Опубликовано расписание рождественских богослужений в Псково-Печерском монастыре

Опубликовано расписание рождественских богослужений в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в телеграм-канале обители.

Фото: ПАИ

5 января, воскресенье. Неделя 28-я по Пятидесятнице перед Рождеством Христовым, святых отец:

  • утром: ранняя Божественная литургия в Успенском храме – в 7:00, исповедь – в 6:30, часы – в 6:40; поздняя Божественная литургия в Михайловском храме – в 10:00, исповедь – в 9:30, часы – в 9:40;
  • вечером: богослужение в Михайловском храме – в 18:00.

6 января, понедельник. Навечерие Рождества Христова:

  • утром: царские часы, Божественная литургия в Михайловском храме – в 8:00;
  • вечером: святые врата закрываются в 18:00, открываются – в 21:30;
  • всенощное бдение в Михайловском храме – в 22:00, в Успенском храме – в 22:00.

7 января, вторник. Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа:

  • Божественная литургия в Михайловском храме – в 00:00, в Успенском храме – в 00:00;
  • поздняя Божественная литургия в Михайловском храме – в 10:00, исповедь – в 9:30, часы – в 9:40;
  • вечером: Великая вечерня, утреня в Михайловском храме – в 18:00.

8 января, среда. Собор Пресвятой Богородицы:

  • утром: Божественная литургия в Михайловском храме – в 10:00, исповедь – в 9:30, часы – в 9:40;
  • вечером: богослужение с полиелеем в Михайловском храме – в 18:00.

Полное расписание богослужений можно посмотреть на сайте монастыря.

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