Опубликовано расписание рождественских богослужений в Псково-Печерском монастыре
Опубликовано расписание рождественских богослужений в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в телеграм-канале обители.
5 января, воскресенье. Неделя 28-я по Пятидесятнице перед Рождеством Христовым, святых отец:
- утром: ранняя Божественная литургия в Успенском храме – в 7:00, исповедь – в 6:30, часы – в 6:40; поздняя Божественная литургия в Михайловском храме – в 10:00, исповедь – в 9:30, часы – в 9:40;
- вечером: богослужение в Михайловском храме – в 18:00.
6 января, понедельник. Навечерие Рождества Христова:
- утром: царские часы, Божественная литургия в Михайловском храме – в 8:00;
- вечером: святые врата закрываются в 18:00, открываются – в 21:30;
- всенощное бдение в Михайловском храме – в 22:00, в Успенском храме – в 22:00.
7 января, вторник. Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа:
- Божественная литургия в Михайловском храме – в 00:00, в Успенском храме – в 00:00;
- поздняя Божественная литургия в Михайловском храме – в 10:00, исповедь – в 9:30, часы – в 9:40;
- вечером: Великая вечерня, утреня в Михайловском храме – в 18:00.
8 января, среда. Собор Пресвятой Богородицы:
- утром: Божественная литургия в Михайловском храме – в 10:00, исповедь – в 9:30, часы – в 9:40;
- вечером: богослужение с полиелеем в Михайловском храме – в 18:00.
Полное расписание богослужений можно посмотреть на сайте монастыря.
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