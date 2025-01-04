Опубликовано расписание рождественских богослужений в Псково-Печерском монастыре

14:07, 04 января 2025, ПАИ

Опубликовано расписание рождественских богослужений в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в телеграм-канале обители.

5 января, воскресенье. Неделя 28-я по Пятидесятнице перед Рождеством Христовым, святых отец:

утром: ранняя Божественная литургия в Успенском храме – в 7:00, исповедь – в 6:30, часы – в 6:40; поздняя Божественная литургия в Михайловском храме – в 10:00, исповедь – в 9:30, часы – в 9:40;

вечером: богослужение в Михайловском храме – в 18:00.

6 января, понедельник. Навечерие Рождества Христова:

утром: царские часы, Божественная литургия в Михайловском храме – в 8:00;

вечером: святые врата закрываются в 18:00, открываются – в 21:30;

всенощное бдение в Михайловском храме – в 22:00, в Успенском храме – в 22:00.

7 января, вторник. Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа:

Божественная литургия в Михайловском храме – в 00:00, в Успенском храме – в 00:00;

поздняя Божественная литургия в Михайловском храме – в 10:00, исповедь – в 9:30, часы – в 9:40;

вечером: Великая вечерня, утреня в Михайловском храме – в 18:00.

8 января, среда. Собор Пресвятой Богородицы:

утром: Божественная литургия в Михайловском храме – в 10:00, исповедь – в 9:30, часы – в 9:40;

вечером: богослужение с полиелеем в Михайловском храме – в 18:00.

Полное расписание богослужений можно посмотреть на сайте монастыря.