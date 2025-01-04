На поэтический маскарад с чаепитием приглашают псковичей

14:35, 04 января 2025, ПАИ

Псковская библиотека в микрорайоне Овсище приглашает псковичей на поэтический маскарад с чаепитием. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Мероприятие состоится в 15:00 5 января на улице А. Алёхина, 20. «За чайным столом начнутся новогодние чтения «Зимою мир становится добрей и веселей от праздничных забот», – отметили в библиотеке.

Организаторы предлагают всем желающим «отметить приход Нового года чтением новогодних и рождественских стихов». Библиотекари назвали это мероприятие «взрослой новогодней ёлкой» и добавили, что с собой можно взять угощения к столу, а также надеть костюм.