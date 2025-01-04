Когда в Россию придут морозы, рассказали синоптики

14:57, 04 января 2025, ПАИ

Когда в Россию придут морозы этой зимой, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На большей части нашей страны середина зимы, как и её первый месяц, прогнозируются заметно теплее климата. Например, в средних и южных широтах Европейской России аномалия температурного режима может превысить два градуса, а на севере региона положительное отклонение температуры от средних многолетних значений будет ещё на градус-другой больше», – отметили специалисты.

При этом атлантические воздушные массы сумеют согреть и Сибирь, подчеркнули в «Фобосе».

По словам специалистов, потепление, которое на Рождество прорвётся в Центральную Россию, окажется довольно затяжным. По прогнозам синоптиков, только в середине января оно может смениться мощным арктическим вторжением, так что средняя температура станет ниже многолетних значений.

«Это похолодание захватит и первые дни третьей декады месяца. Ну а в финале января вновь возобладают атлантические погодные процессы, так что в центр страны вернётся тёплая погодная аномалия», – рассказали в метеоцентре.

С более тёплой, нежели обычно, погоды стартует на Русской равнине и февраль, заключили синоптики.