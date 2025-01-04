Поезд Деда Мороза прибыл в Псковскую область

16:50, 04 января 2025, ПАИ

Поезд Деда Мороза прибыл в Псковскую область сегодня, 4 января. В начале состав приехал в Псков. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.

Дед Мороз, Снегурочка и их сказочная команда встретили детей развлекательной программой.

В этом сезоне состав пополнился новой экспозицией – вагоном Снежной королевы. Для посетителей здесь подготовили путешествие в ледяное царство Снежной Королевы и мир кривых зеркал. Маленькие гости смогут разгадать тайны зимнего мира с помощью волшебных помощников, а в завершение программы их встретит сама героиня сказки.

До 18:00 для свободного посещения открыты вагон с сувенирной лавкой и фотозоной, а также вагоны, где можно отведать северные деликатесы.

После этого резиденция волшебника отправится на станцию Дно.