Поезд Деда Мороза прибыл в Псковскую область
Поезд Деда Мороза прибыл в Псковскую область сегодня, 4 января. В начале состав приехал в Псков. Об этом передаёт корреспондент ПАИ.
Дед Мороз, Снегурочка и их сказочная команда встретили детей развлекательной программой.
В этом сезоне состав пополнился новой экспозицией – вагоном Снежной королевы. Для посетителей здесь подготовили путешествие в ледяное царство Снежной Королевы и мир кривых зеркал. Маленькие гости смогут разгадать тайны зимнего мира с помощью волшебных помощников, а в завершение программы их встретит сама героиня сказки.
До 18:00 для свободного посещения открыты вагон с сувенирной лавкой и фотозоной, а также вагоны, где можно отведать северные деликатесы.
После этого резиденция волшебника отправится на станцию Дно.
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