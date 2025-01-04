Магнитная буря прекратилась на Земле

19:59, 04 января 2025, ПАИ

Магнитная буря прекратилась на Земле, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Сегодня, 4 декабря, утром на земле началась слабая магнитная буря класса G1. Сейчас буря прекратилась, геомагнитное поле находится в слабо возмущённом состоянии, отметил специалист.

Кроме того, магнитосфера Земли в ближайшие сутки будет меняться от неустойчивой до слабо возмущённой. Также возможны непродолжительные слабые магнитные бури, добавил Михаил Леус.