Магнитная буря прекратилась на Земле
Магнитная буря прекратилась на Земле, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале.
Сегодня, 4 декабря, утром на земле началась слабая магнитная буря класса G1. Сейчас буря прекратилась, геомагнитное поле находится в слабо возмущённом состоянии, отметил специалист.
Кроме того, магнитосфера Земли в ближайшие сутки будет меняться от неустойчивой до слабо возмущённой. Также возможны непродолжительные слабые магнитные бури, добавил Михаил Леус.
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