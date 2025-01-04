Пропавшая 56-летняя женщина, которая могла находиться в Псковской области, найдена живой

20:17, 04 января 2025, ПАИ

Пропавшая 56-летняя женщина, которая могла находиться в Псковской области, найдена живой. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Найдена, жива. Благодарим всех за помощь!» – говорится в сообщении.

Напомним, женщина пропала 28 декабря 2024 года.