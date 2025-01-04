Пропавшая 56-летняя женщина, которая могла находиться в Псковской области, найдена живой
Пропавшая 56-летняя женщина, которая могла находиться в Псковской области, найдена живой. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Найдена, жива. Благодарим всех за помощь!» – говорится в сообщении.
Напомним, женщина пропала 28 декабря 2024 года.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
04 января 2025
Марина Гаращенко назвала направления работы комитета по здравоохранению в Псковской области в 2025 году
04 января 2025
Все высоковольтные линии электропередачи восстановили в Псковской области после непогоды