Как легче просыпаться зимой, посоветовал эксперт

20:59, 04 января 2025, ПАИ

Способы легче просыпаться в зимнее время назвал старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Минздрава России Андрей Кондрахин. Об этом пишут «Известия».

По его словам, зимой из-за отсутствия света люди хорошо засыпают и крепко спят, но из-за позднего рассвета вставать становится тяжело.

При этом за сон в человеческом организме отвечает вещество мелатонин, а за пробуждение – кортизол. Секреция мелатонина повышается с наступлением темноты, а кортизола – при дневном свете. Для выработки кортизола по утрам следует включить свет, при этом подойдёт даже свет от телевизора, посоветовал эксперт.

«Легче просыпаться может помочь будильник с радио. Когда мы слышим голос, мозг начинает информацию переваривать, включаться и потихоньку активироваться», – рассказал он.

Также эксперт порекомендовал не сидеть перед сном с гаджетами.