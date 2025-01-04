Оконные блоки полностью заменили в Дедовичской школе
Монтажные и отделочные работы по замене оконных блоков завершили в Дедовичской средней школе №2, сообщил глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев.
Подрядчик установил 158 стеклопакетов и провел их внутреннюю и наружную отделку. Освоено почти восемь миллионов рублей федеральных средств, которые привлечены по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведернкиова.
«Теперь учащимся школы будет намного теплее и комфортнее в обновленных классах», - отметил Геннадий Афанасьев.
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