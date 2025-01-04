Оконные блоки полностью заменили в Дедовичской школе

21:42, 04 января 2025, ПАИ

Монтажные и отделочные работы по замене оконных блоков завершили в Дедовичской средней школе №2, сообщил глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев.

Подрядчик установил 158 стеклопакетов и провел их внутреннюю и наружную отделку. Освоено почти восемь миллионов рублей федеральных средств, которые привлечены по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведернкиова.

«Теперь учащимся школы будет намного теплее и комфортнее в обновленных классах», - отметил Геннадий Афанасьев.