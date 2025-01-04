Арт-экскурсия Михаила Драгунова прошла в «Михайловском»

22:19, 04 января 2025, ПАИ

Первая в 2025 году арт-экскурсия Михаила Драгунова прошла Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Артист театра и кино, лауреат международного конкурса «Овации», мастер художественного слова Михаил Драгунов провёл для жителей и гостей Пушкиногорья литературно-поэтическую программу «Зима, что делать нам в деревне».

Её актёр подготовил по стихам Пушкина, по фрагментам переписки поэта и по мемуарам его современников.