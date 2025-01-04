Поезд Деда Мороза прибыл в Дно
Поезд Деда Мороза прибыл в Дно, сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин.
«Ровно в 21:40 по московскому времени сегодня на станцию Дно прибыл поезд Деда Мороза», – отметил глава района.
Сейчас идёт театрализованная программа.
«Дновцев собралось довольно много. Особые слова благодарности хочу сказать в адрес волонтёров, которые пришли сопровождать мероприятие», – сказал Михаил Шауркин.
Напомним, ранее поезд прибыл в Псков.
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