Поезд Деда Мороза прибыл в Дно

22:00, 04 января 2025, ПАИ

Поезд Деда Мороза прибыл в Дно, сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин.

«Ровно в 21:40 по московскому времени сегодня на станцию Дно прибыл поезд Деда Мороза», – отметил глава района.

Сейчас идёт театрализованная программа.

«Дновцев собралось довольно много. Особые слова благодарности хочу сказать в адрес волонтёров, которые пришли сопровождать мероприятие», – сказал Михаил Шауркин.

Напомним, ранее поезд прибыл в Псков.