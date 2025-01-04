Турнир по футболу памяти Владимира Фролова и Игоря Берестеня прошёл в Стругах Красных

22:42, 04 января 2025, ПАИ

Турнир по футболу памяти Владимира Фролова и Игоря Берестеня прошёл в спортивном комплексе на улице Мира в Стругах Красных. Об этом пишет газета «Струги».

Играли сборная XX века против сборной XXI века.

«Увы, Игоря и Владимира нет в нашем строю, но в памяти они навсегда. Сегодня в нашем зале было шумно, весело и очень душевно. Играли две команды – сборная XX века против сборной XXI века. Молодость и азарт против мастерства и опыта. Игра держала в напряжении от начального свистка до финального», – рассказал тренер Дмитрий Сергеев.

Турнир закончился ничьей – 15:15. Спецприз турнира – золотую бутсу – заслуженно получил Владислав Сакадеев.