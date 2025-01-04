Об опасности ношения обуви с плоской подошвой предупредила флеболог

22:59, 04 января 2025, ПАИ

Об опасности ношения обуви с плоской подошвой предупредила врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова. Об этом пишет РИА Новости.

«Немногие из нас задумываются, что полностью плоская подошва – а это так горячо любимые девушками балетки, сандалии, угги – подходит только для ходьбы по поверхности, имеющей рельефность», – пояснила она.

При этом, чтобы свод стопы сформировался правильно, следует носить обувь с супинатором – небольшим каблуком.

При ходьбе по ровной поверхности нужен подъём пятки. В ином случае стопа деформируется, что приведёт к ухудшению кровотока в ногах. Кроме того, при занятии спортом также следует отдавать предпочтение обуви со специальными супинаторами, добавила флеболог.