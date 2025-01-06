Колядки, хоровод и святочные игры: что ждёт участников праздника «Рождество начинается здесь» в Пскове

21:12, 06 января 2025, ПАИ

Рождественские гуляния «Рождество начинается здесь» в Парке Строителей Пскова завтра, 7 января. Об этом напомнили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В 16:00 пройдёт большое костюмированное шествие с рождественскими звёздами, колядками и христославными песнями. Шествие протянется от Октября до Парка Строителей.

С 17:00 начнутся праздничные гуляния: колядки, святочные игры, парные бытовые танцы, развлекательная и музыкальная программа от коллективов Псковской области, розыгрыши подарков.

В 17:00 гости праздника смогут продегустацировать традиционную Рождественскую кашу – сочиво.

В 18:00 и 19:00 всех участников действия ждёт Рождественский хоровод.