Колядки, хоровод и святочные игры: что ждёт участников праздника «Рождество начинается здесь» в Пскове
Рождественские гуляния «Рождество начинается здесь» в Парке Строителей Пскова завтра, 7 января. Об этом напомнили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В 16:00 пройдёт большое костюмированное шествие с рождественскими звёздами, колядками и христославными песнями. Шествие протянется от Октября до Парка Строителей.
С 17:00 начнутся праздничные гуляния: колядки, святочные игры, парные бытовые танцы, развлекательная и музыкальная программа от коллективов Псковской области, розыгрыши подарков.
В 17:00 гости праздника смогут продегустацировать традиционную Рождественскую кашу – сочиво.
В 18:00 и 19:00 всех участников действия ждёт Рождественский хоровод.
Колядки, хоровод и святочные игры: что ждёт участников праздника «Рождество начинается здесь» в Пскове
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