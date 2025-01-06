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Общество

Детская игровая программа, мастер-класс и кинофильм: юных печерян приглашают на «Рождественский выходной»

Дворец творчества детей и молодёжи приглашает юных печерян и их родителей весело и с пользой провести последний день новогодних каникул – 8 января. Об этом пишет газета «Печорская правда» со ссылкой на организаторов.

Фото: организаторы

8 января гостей ждёт детская игровая программа, мастер-класс и кинофильм.

Вход свободный, без возрастных ограничений.

Ранее сообщалось, что рождественские гулянья «Рождество начинается здесь!» развернутся в парке Строителей в Пскове 7 января.

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