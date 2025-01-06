Рождественский патруль на дорогах Пскова провели ЮИД совместно с сотрудниками ГИБДД
Представители отряда «Юные инспекторы движения – мы вместе» при поддержке волонтёров отряда «ДоброВосемь» «Движения первых» совместно с сотрудниками ГИБДД УМВД России по городу Пскову и сотрудниками Военной автомобильной инспекции приняли участие в рождественском патруле. Об этом ПАИ сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.
Эта праздничная акция стала своего рода традицией для Псковского лицея № 8, сообщили в ГИБДД.
«Уже много лет утром 6 января лицеисты раздают листовки, поздравляют с праздниками и желают всего самого наилучшего автомобилистам нашего города. Благодарим Фёдорову Юлию Сергеевну, инспектора по пропаганде БДД нашего города, за возможность для юных инспекторов на деле попробовать свои силы на дороге. Желаем всем сотрудникам ГИБДД здоровья, благополучия и позитива», – отметили сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что 51 водитель, управлявший авто в состоянии алкогольного опьянения, был задержан на территории Псковской области с 30 декабря по 5 января.
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