Мошенники вызывают россиян для участия в «коллегии присяжных»

23:27, 04 января 2025, ПАИ

Мошенники начали «вызывать» россиян якобы для участия в коллегии присяжных заседателей, рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский. Об этом пишет РИА Новости.

Злоумышленники от имени сотрудников силовых структур направляют россиянам якобы вызовы в налоговые или правоохранительные органы, аргументируя это подозрением в соучастии в мнимом преступлении, отметил юрист.

Часто мошенники прикрепляют к таким «вызовам» ссылки. Если собеседник перейдёт по ним, то злоумышленники могут получить доступ к паролям от различных приложений, в том числе банковских, пояснил Александр Хаминский.

Кроме того, мошенники могут рассылать сообщения с вызовом для участия в коллегии присяжных заседателей, добавил эксперт. За неявку они грозят административной или уголовной ответственностью. «Для того чтобы отказаться от этой обязанности, также предлагают нажать на ссылку в вызове для указания причин невозможности участия в коллегии присяжных», – отметил юрист.