Благотворительный концерт в поддержку участников СВО прошёл в Печорах
Сольный концерт трио «Рассвет» прошёл в поддержку участников СВО в Печорах, пишет газета «Печорская правда».
В районном центре культуры артисты выступили с новой программой «За любовь». Все собранные средства пойдут на нужды СВО.
«Благотворительность – это действительно важное и ответственное дело, и мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в благородную цель», – отметила участница трио Светлана Поликарпова.
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