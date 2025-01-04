Благотворительный концерт в поддержку участников СВО прошёл в Печорах

23:52, 04 января 2025, ПАИ

Сольный концерт трио «Рассвет» прошёл в поддержку участников СВО в Печорах, пишет газета «Печорская правда».

В районном центре культуры артисты выступили с новой программой «За любовь». Все собранные средства пойдут на нужды СВО.

«Благотворительность – это действительно важное и ответственное дело, и мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в благородную цель», – отметила участница трио Светлана Поликарпова.