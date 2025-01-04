Международный турнир по волейболу открылся в Пскове
Трёхдневный международный турнир по волейболу «Рождественские встречи» начался в псковской спортшколе «Барс», сообщили ПАИ в комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.
В соревнованиях встретятся девушки 2009–2010 и 2013–2014 годов рождения из Пскова и Псковской области, городов и регионов России, а также гости из Белоруссии.
Первые игры соревнований начались в 10:00.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое есть в телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».
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