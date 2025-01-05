Фольклорный фестиваль «Полистовские Святки» пройдёт в Локнянском округе

10:43, 05 января 2025, ПАИ

Фольклорный фестиваль «Полистовские Святки» пройдёт сегодня, 5 января, в деревне Гоголево Локнянского муниципального округа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

«В русских деревнях издавна существует традиция колядования в период зимнего солнцестояния, а позднее, в рождественский сезон, Коляда – очень красивый, насыщенный, весёлый народный праздник. В 2025 году Коляда станет центральным событием «Полистовских Святок», – рассказали организаторы. – Гостей ждут спектакль для детей возле новогодней ёлки, выступление фольклорных коллективов, деревенская ярмарка и угощение, зимние игры, интерактивное театрализованное представление «Коляда» и святочные гадания для самых смелых участников».

На фестивале одновременно будет работать несколько площадок, с разных сторон рассказывающих о Коляде и традициях этого календарного периода.

Праздник начнётся в 13:00 с детского спектакля возле новогодней ёлки. Представление пройдёт в деревенском Доме культуры рядом с живой елью.

«Благодаря артистам Локнянского народного театра и тёплой атмосфере деревенского клуба эта ёлка станет самым уютным впечатлением начала года. Фольклорные коллективы области исполнят святочные песни и народные зимние танцы на уличных площадках (в зависимости от погодных условий), а затем научат им гостей праздника», – анонсировали организаторы.

Творческие мастер-классы будут посвящены созданию святочной атрибутики: масок, рождественских звёзд, росписи пряников и угощений.

«На уличной площадке, посвящённой народным играм, дети и взрослые смогут взять снежную крепость или слепить лучшую снежную бабу, а если не будет снега, мы попробуем бесснежные народные игры», – обещают в заповеднике.

Рождественская ярмарка предложит гостям фестиваля новогодние сувениры и угощения. Гости также смогут посетить музей крестьянского быта, деревенскую церковь и экокласс под открытым небом, где можно будет познакомиться со спецификой Полистовского заповедника и узнать, как зимует дикая природа.

При благоприятном стечении обстоятельств в церкви можно будет послушать выступление церковного хора, а на кордоне заповедника – услышать псковские былички и сказки в исполнении профессионального сказителя.

Центральным событием фестиваля станет интерактивное представление «Коляда». Гости праздника смогут принять участие в настоящем деревенском колядовании. «Вместе с артистами под аккомпанемент народных инструментов – гармошки, балалайки, баяна – мы пройдём по деревенским улицам, исполним колядовки и заручимся не только хорошим настроением, но и пожеланиями благополучия и удачи на весь грядущий год», – добавили организаторы.

В завершение мероприятия зажжётся большой новогодний костёр. Здесь можно будет познакомиться с традициями святочных гаданий и узнать, как испытать свою судьбу.

«Полистовские Святки» – часть большого социокультурного проекта, реализуемого Полистовским заповедником при поддержке партнёров. Проект направлен на развитие малых территорий, сохранение природного и культурного наследия региона, создание новых эколого-просветительских туристических маршрутов в Псковской области. «Полистовские Святки» проходят в деревне Гоголево третий год подряд.