Органный концерт пройдёт в Пскове накануне Рождества

12:57, 05 января 2025, ПАИ

6 января в 17:00 в храме Пресвятой Троицы римско-католической уеркви в Пскове начнётся рождественский концерт органной музыки из цикла «Бах и Рождество», сообщили ПАИ организаторы.

Перед слушателями выступит петербуржская органистка, выпускница Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки по классу «Орган», выпускница аспирантуры Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского по классу «Орган» Юлия Глазкова.

В программе концерта «Бах и Рождество» прозвучат органные произведения, связанные с Рождеством, немецкого композитора и органиста XVIII века Иоганна Баха.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.