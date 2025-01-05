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Общество

В Китае зарегистрирована вспышка очередного смертельного вируса

Вспышка метапневмовируса человека зафиксирована в Китае. Об этом сообщили в управлении по контролю и профилактике заболеваний КНР, пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ

«Основными возбудителями, давшими положительный результат в образцах респираторных путей гриппоподобных случаев в дозорных больницах, были вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус», – говорится в сообщении управления.

Это заболевание вызывает у человека ОРВИ. В основном болезни подвержены дети до 14 лет. В Китае чаще всего заражаются жители северных провинций страны.

Симптомы метапневмовируса очень похожи на ковидные: озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение. В большинстве случаев метапневмовирус протекает легко, но у людей с ослабленным иммунитетом может вызвать развитие бронхита и пневмонии, в худшем случае – смерть.

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