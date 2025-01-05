Побывать в парке световых фигур «Сказочный лес» пригласил псковичей и туристов Михаил Ведерников

14:09, 05 января 2025, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале напомнил горожанам и туристам, что в Пскове в парке Строителей открыт новогодний парк световых фигур «Сказочный лес».

«Здесь установлено множество ярких и красочных инсталляций. Вы сможете прогуляться среди светящихся деревьев, увидеть скульптуры животных и сказочных персонажей – богатырей, леших, избушки на курьих ножках и другие. Также в парке можно приобрести новогодние сувениры и подарки, а в зоне питания подкрепиться горячими напитками и перекусить», – пригласил глава региона.

В будние дни парк открыт с 16:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни – с 12:00 до 22:00.