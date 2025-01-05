Мощное арктическое вторжение ожидается в России в январе

15:43, 05 января 2025, ПАИ

В середине января жителей центральной России ожидает «мощное арктическое вторжение», предупредили в центре погоды «Фобос».

На Рождество в центральную Россию придёт потепление, но в середине января оно сменится арктическим вторжением. К концу января в регион может вновь вернуться теплая погода. Февраль тоже начнётся с тёплой погоды.

Ранее сообщалось, что 6 января в Псковской области ночные температуры опустятся до -7 градусов.