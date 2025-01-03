Самая высокая зарплата мигрантов в России превысит 350 тысяч рублей

15:55, 05 января 2025, ПАИ

Самая высокая зарплата мигрантов в России достигнет в 2025 году 380 тысяч рублей, пишет РБК, ссылаясь на анализ приказа Минтруда. Такую зарплату будет получать председатель правления.

Речь идёт о приказе «Об утверждении перечня профессий (специальностей, должностей) для привлечения иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, на 2025 год».

Зарплата менеджера составит 275 тысяч рублей, а зарплата спортсмена-инструктора — 250 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты предожат повару и пекарю. Речь идёт о 20 тысячах рублей. Массажисту готовы платить 23 тысячи рублей, а конструктору одежды — 25 тысяч рублей.