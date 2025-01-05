128 тысяч пассажиров встретили Новый год в поездах, 6 тысяч - в самолётах

17:17, 05 января 2025, ПАИ

Новый 2025 году в поездах дальнего следования встретили 128 тысяч пассажиров. По сети российских железных дорог ехали 547 поездов дальнего следования. Для того, чтобы все праздничные поездки состоялись, в Новый год работало более 80 тысяч железнодорожников, сообщает Минтранс.

По данным РЖД, 135 пассажиров уже более трех лет подряд встречали Новый год в поездах. 12 человек отметили праздник в поезде седьмой раз подряд.

Наибольшее число путешественников отправились в праздничную поездку из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, а также на Юг России – в Анапу, Адлер, Новороссийск, Крым.

На борту воздушных судов российских перевозчиков Новый год встретили 6 тысяч человек. В ночь с 31 декабря на 1 января в небе одномоментно находилось 56 самолетов отечественных авиакомпаний. Этими самолетами управляли 112 пилотов, а комфорт и хорошее настроение пассажиров обеспечивали более 200 бортпроводников. Для управления воздушным движением в новогоднюю смену вышли около 1200 диспетчеров.