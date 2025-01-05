Спектакль «Там, на неведомых дорожках» покажет Псковский театр кукол 6 января

16:12, 05 января 2025, ПАИ

Спектакль «Там, на неведомых дорожках» покажет Псковский областной театр кукол 6 января, сообщается в группе театра «ВКонтакте». В этот день состоится сразу три показа: в 10:00, в 12:00 и в 14:00.

Зрителей ждет спектакль-путешествие по любимым русским народным сказкам. Баба-яга, кот Баюн, Водяной, Кощей Бессмертный и многие другие персонажи встретятся на пути двух любознательных девочек — Веры и Надежды. Героини отправились в дорогу в поисках волшебного посоха, который поможет вернуть волшебство в обыденный мир.

Кроме того, впереди у каждого маленького зрителя долгожданная встреча с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Приглашаются все любители знакомых сказок, обаятельных героев и чудесных приключений.