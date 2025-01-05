25 аварийных домов снесли в Пскове в 2024 году

16:39, 05 января 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале подвёл итоги развития жилищного строительства, коммунального хозяйства и обеспечение псковичей жильём в 2024 году.

При поддержке областного и федерального бюджетов проведена реконструкция теплотрассы на улице Шестака, аналогичные работы идут на улице Рокоссовского, продолжается модернизация котельной №18 на улице Генерала Маргелова, напомнил глава города.

Подписан контракт на ещё один крупный инфраструктурный проект: замену одного из трёх котлов мощностью 100 гКалл на старейшей котельной №9 на улице Инженерной. Увеличение пропускной способности и модернизация этих объектов позволит обеспечить бесперебойное и надёжное теплоснабжение псковичей, уточнил Борис Елкин.

В 2024 году жильём получили больше 60 семей. Приобретено 69 квартир для детей-сирот, ещё 10 квартир предоставлено другим льготникам. Снесено 25 аварийных жилых домов, которые были расселены в 2023 году.