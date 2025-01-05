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Общество

Сотрудники Госпожнадзора в праздничные дни проводят профилактические рейды в Псковской области

Сотрудники Госпожнадзора в выходные и праздничные дни проводят профилактические рейды по предотвращению пожаров на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В рамках мероприятий проводятся беседы с гражданами о соблюдении требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, отопительных электроприборов и электрооборудования, неосторожного обращения с огнем и иными источниками повышенной опасности.
Особое внимание уделяется гражданам пожилого возраста, им доводится информация о важности приобретения первичных средств пожаротушения и автономных дымовых пожарных извещателей для обеспечения пожарной безопасности в домовладениях.

В случае возникновения пожара или задымления необходимо незамедлительно звонить по номеру вызова пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

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