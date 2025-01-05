Госавтоинспекция Псковской области призывает участников дорожного движения быть осторожными на дорогах
Госавтоинспекция Псковской области призвала всех участников дорожного движения быть особенно осторожными в сложных погодных условиях.
«Уважаемые водители, снижайте скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, исключайте манёвры обгона и выезда на полосу, предназначенную для встречную движения, соблюдайте дистанцию и боковой интервал. Уважаемые пешеходы, не забывайте о безопасности - переходите дорогу только в установленных местах и обеспечьте свою видимость на дорогах, используя световозвращающие элементы на одежде», –говорится в сообщении в телеграм-канале Госавтоинспекции Псковской области.
Ранее сообщалось, что автомобиль опрокинулся на крышу на улице Леона Поземского в Пскове.
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