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Общество

Госавтоинспекция Псковской области призывает участников дорожного движения быть осторожными на дорогах

Госавтоинспекция Псковской области призвала всех участников дорожного движения быть особенно осторожными в сложных погодных условиях.

«Уважаемые водители, снижайте скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, исключайте манёвры обгона и выезда на полосу, предназначенную для встречную движения, соблюдайте дистанцию и боковой интервал. Уважаемые пешеходы, не забывайте о безопасности - переходите дорогу только в установленных местах и обеспечьте свою видимость на дорогах, используя световозвращающие элементы на одежде», –говорится в сообщении в телеграм-канале Госавтоинспекции Псковской области.

Ранее сообщалось, что автомобиль опрокинулся на крышу на улице Леона Поземского в Пскове.

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