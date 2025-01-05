Госавтоинспекция Псковской области призывает участников дорожного движения быть осторожными на дорогах

18:55, 05 января 2025, ПАИ

Госавтоинспекция Псковской области призвала всех участников дорожного движения быть особенно осторожными в сложных погодных условиях.

«Уважаемые водители, снижайте скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, исключайте манёвры обгона и выезда на полосу, предназначенную для встречную движения, соблюдайте дистанцию и боковой интервал. Уважаемые пешеходы, не забывайте о безопасности - переходите дорогу только в установленных местах и обеспечьте свою видимость на дорогах, используя световозвращающие элементы на одежде», –говорится в сообщении в телеграм-канале Госавтоинспекции Псковской области.

Ранее сообщалось, что автомобиль опрокинулся на крышу на улице Леона Поземского в Пскове.