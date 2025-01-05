Нутрициолог рассказала о пользе и вреде варенья

20:48, 05 января 2025, ПАИ

Варенье обладает рядом полезных свойств, но его не рекомендуется употреблять некоторым людям из-за высокого содержания сахара. Нутрициолог Вероника Гусакова в интервью «Известиям» рассказала о пользе и вреде варенья.

Главный вред продукта заключается в высоком содержании в нём сахара: большинство видов варенья содержит 50–60% сахара, что составляет 50–70 ккал на столовую ложку. Избыточное потребление сахара приводит к набору веса, риску диабета 2-го типа и заболеваний сердца. Варенье не рекомендуется людям с инсулинорезистентностью или диабетом из-за резкого повышения уровня глюкозы.

При приготовлении варенья часть витаминов, особенно витамин С, разрушается. Однако варенье сохраняет антиоксиданты и минералы (калий, магний), которые устойчивы к температуре. В ягодах, таких как черника, клюква или малина, сохраняются антиоксиданты, защищающие клетки.

Варенье также содержит пектин – природный загуститель, улучшающий пищеварение и снижающий уровень «плохого» холестерина.