Выставка «Новая книга – 2024» прошла в Пскове

21:36, 05 января 2025, ПАИ

Выставка «Новая книга – 2024» прошла в Центральной городской библиотеке Пскова сегодня, 5 января. В экспозиции представлены только новинки – почти 100 изданий, поступивших в фонд библиотеки, сообщили в учреждении культуры.

«Замечательно, по-новогоднему прошло открытие нашей выставки «Новая книга – 2024»! В одном месте в одно время можно было выбрать и взять читать домой книги лауреатов литературных премий, лидеров читательских опросов и другие яркие произведения отечественных и зарубежных авторов самых разных жанров – от фантастики, детективов и исторических романов до биографической прозы и нон-фикеш по психологии», – отметили в библотеке.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают на фестиваль анимационного кино, который пройдёт в Псковской библиотеке имени В. Я. Курбатова 11 января.