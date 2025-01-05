В Локнянском округе продолжаются поиски 31-летнего мужчины

21:53, 05 января 2025, ПАИ

31-летний молодой человек пропал в районе деревень Работино и Крестилово. Последняя связь у родственников была с ним 10 декабря в 22:30, пишет муниципальная газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на поисковый отряд «След».

«От места, где его видели в последний раз, постепенно расширяем зону поисков. К сожалению, погода не благоприятствует. Поиски осложняются выпадением снега», – сообщили в официальной группе поискового отряда «След».

Тех, кто обладает какой-либо полезной информацией о пропавшей, просят сообщить поисковому отряду «След» по телефону +7-911-376-76-76 или обратитесь в полицию.