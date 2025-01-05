Врач рассказала о пользе компота
В компоте из овощей и фруктов много витаминов и минералов. Какой компот выбрать исходя из потребностей организма, рассказала в интервью «Известиям» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Компот из кураги полезен для сердца и нервной системы благодаря магнию и калию. Фруктовые отвары нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, чернослив даёт слабительный эффект. Компот из вишни и черешни содержит мелатонин, помогающий уснуть.
По словам эксперта, лучший компот – домашний. В промышленных компотах много глюкозы, поэтому их стоит избегать людям с диабетом и лишним весом. От кислых компотов лучше отказаться при язве и диарее.
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