Врач рассказала о пользе компота

22:27, 05 января 2025, ПАИ

В компоте из овощей и фруктов много витаминов и минералов. Какой компот выбрать исходя из потребностей организма, рассказала в интервью «Известиям» гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Компот из кураги полезен для сердца и нервной системы благодаря магнию и калию. Фруктовые отвары нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, чернослив даёт слабительный эффект. Компот из вишни и черешни содержит мелатонин, помогающий уснуть.

По словам эксперта, лучший компот – домашний. В промышленных компотах много глюкозы, поэтому их стоит избегать людям с диабетом и лишним весом. От кислых компотов лучше отказаться при язве и диарее.